Про це повідомили в КП “Київпастранс”.
“Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху – у зв’язку з складними погодними умовами”, – йдеться в повідомленні.
За даними “Київавтодору”, обробка тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів підземних і надземних пішохідних переходів продовжується з минулої доби.
Робота ускладнюється непростими погодними умовами. Адже на посипану піскосоляну суміш намерзає новий шар льоду.
Загалом з початку негоди використано 2143,7 тонн солі, 99,6 тонн піскосоляної суміші, 258,3 тонн рідких хлоридів.
- У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігалися масштабні затори.