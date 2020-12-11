У Києві через складні погодні умови, зокрема, ожеледицю громадський транспорт курсує з відхиленням від графіку.

Про це повідомили в КП “Київпастранс”.

“Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху – у зв’язку з складними погодними умовами”, – йдеться в повідомленні.

За даними “Київавтодору”, обробка тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів підземних і надземних пішохідних переходів продовжується з минулої доби.

Робота ускладнюється непростими погодними умовами. Адже на посипану піскосоляну суміш намерзає новий шар льоду.

Загалом з початку негоди використано 2143,7 тонн солі, 99,6 тонн піскосоляної суміші, 258,3 тонн рідких хлоридів.