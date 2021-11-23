Сьогодні, 23 листопада, у Києві з 17:00 поліція зареєструвала понад 25 повідомлень про автомобільні аварії.

Про це повідомив заступник голови патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

“Вечірня статистика ДТП у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП. Патрульні оперативно оформлюють адмінматеріали та відновлюють рух транспорту”, – написав Білошицький.

Представник поліції нагадав, що саме в осінньо-зимовий період слід міняти шини на своєму авто на зимові — вони за низьких температур зберігають еластичність, а тому гарантують краще зчеплення з покриттям та скорочують гальмівний шлях на мокрій, засніженій чи обмерзлій дорозі.

“Літні шини втрачають значну частину своїх якостей, коли температура повітря опускається нижче +7°C, адже володіє невідповідними для холодної пори властивостями: починає втрачати гнучкість та дубіти, падає інтенсивність зчеплення із дорожнім покриттям, що може призвести до некерованості автомобіля й збільшує ризик потрапляння в ДТП”, – сказав Білошицький.