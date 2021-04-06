У Києві закрили приватну школу Midgard, яка продовжила працювати попри запровадження суворого карантину.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві.

За участі фахівців ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві провели моніторинг на 1414 об’єктах.

З них 206 закладів громадського харчування, 439 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 753 – непродовольчими товарами. У тому числі перевірили 378 обєктів торгівлі промгрупою, 13 – АЗС (всього складено 5 протоколів про порушення, з них 4 протоколи за ст.44-3 КУпАП працівниками ГУ), 14 фінансоих установ, 283 офіси, 45 салонів краси, 19 аптек, медична лабораторія, відносно якої складено протокол за ст.44-3 КУпАП.

Перевірено 7 закладів освіти та 9 дитячих навчальних закладів. Зокрема, фахівці відомства зафіксували присутність дітей у школі, в той час як весь навчальний процес мали перевести у дистанційний режим. Щодо керівництва школи склали адміністративний протокол за ст.44−3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Освітній комплекс Midgard розташований на території Виставкового центру в Києві.

Загалом у перший день посиленого карантину було зафіксовано 55 порушень.