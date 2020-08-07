Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

“На підприємстві “Київхліб” – спочатку троє працівників пекарні № 8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими”, – повідомив Кличко.

За його словами, цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезінфекцію. Всі хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції.

Крім того, у Солом’янському районі, захворів один із фахівців районного управління освіти. “На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них – підозра на коронавірус”, – додав Кличко.