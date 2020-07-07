У Києві через витік газу евакуювали мешканців дев’ятиповерхівки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“7 липня о 10:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про витік газу з послідуючим горінням в одній з квартир на вул. Райдужна, 69, що у Дніпровському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознаків горіння не спостерігалося.

“Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до евакуації людей. Під час евакуації виявлено власника квартири, де сталася пожежа, з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка було передано бригаді швидкої медичної допомоги. З верхніх поверхів будинку рятувальниками було евакуйовано 8 осіб”, – додали у ДСНС.

На місці події виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.