У Києві за минулу добу підтвердили ще 1422 нові випадки коронавірусу COVID-19. Це рекордний добовий показник у столиці з початку епідемії.

Про це поінформував у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

“Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1422 хворих на коронавірус. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1173 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 61 640”, – написав Кличко.

За добу коронавірус діагностували у:

• 865 жінок у віці від 18 до 84 років;

• 471 чоловіка у віці від 19 до 86 років;

• 51 дівчинки від 9 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років.

Захворів, в тому числі, 81 медик.

У лікарні столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 347 осіб. Всього коронавірус подолали 21 091 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 427, у Подільському – 170, в Дарницькому районі – 159 випадків.

Попередній COVID-рекорд був зафіксований станом на 19 листопада: тоді захворіли 1391 людина.