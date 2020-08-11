У Києві правоохоронці затримали радника директора одного з підприємств Державного агентства резерву України під час отримання 1 млн гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Встановлено, що підозрюваний, використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном Держрезерву третіми особами. За 1 млн гривень зловмисник надав приватному підприємцю підроблені документи про отримання на зберігання держпідприємства 1 300 тонн пшениці. При цьому пшениця на склад так і не надійшла.

“Надалі приватний підприємець міг звернутися з отриманими підробленими документами до Держрезерву та отримати нібито передане ним на зберігання зерно. Відтак, зловмисник мав надати можливість заволодіти сільгосппродукцією, що належить державі та зберігається на цьому державному підприємстві, на загальну суму близько 8 мільйонів гривень”, – зазначили в поліції.

Фото: Нацполіція

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.