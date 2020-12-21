Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

За попередньою інформацією, зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, оскільки за його словами, невідомий нібито розпорошив йому в обличчя газ. Коли приїхали медики і почали надавати допомогу потерпілому в кареті швидкої, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв з ними конфлікт. У результаті двоє медиків отримали тілесні ушкодження.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння в стані агресії побив їх – силою виштовхав фельдшера з машини, штовхнув медсестру. В результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, друга – закриту травму лівого колінного суглоба.

Зловмисника затримали і доставили в поліцію. Ним виявився 23-річний уродженець міста Олександрія Кіровоградської області.

Зібрані відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато два кримінальних провадження у ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.