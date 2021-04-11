Про це повідомили у Київській службі порятунку в Facebook.
Чоловіка було госпіталізовано в Київську міську клінічну лікарню №3.
“Медики лікарні, що на вулиці Петра Запорожця 26, куди було доставлено постраждалого, звернулися до рятувальників КАРС – самостійно вони не змогли впоратися з такою екстраординарною проблемою. Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності”, – йдеться у повідомленні.
У Київській службі порятунку зазначили, що їм спільно з медиками вдалось зняти із статевого органа чоловіка гайку. Він не постраждав.
Рятувальники також закликали громадян бути обережними та не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів.
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