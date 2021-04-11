У Києві чоловік насунув на свій статевий орган гайку, однак зняти її самостійно не зміг.

Про це повідомили у Київській службі порятунку в Facebook.

Чоловіка було госпіталізовано в Київську міську клінічну лікарню №3.

“Медики лікарні, що на вулиці Петра Запорожця 26, куди було доставлено постраждалого, звернулися до рятувальників КАРС – самостійно вони не змогли впоратися з такою екстраординарною проблемою. Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності”, – йдеться у повідомленні.

У Київській службі порятунку зазначили, що їм спільно з медиками вдалось зняти із статевого органа чоловіка гайку. Він не постраждав.

Рятувальники також закликали громадян бути обережними та не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів.