Сьогодні, 3 серпня, невідомий чоловік увійшов до відділення "Універсал Банку", що в Шевченківському районі столиці, і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба.

Про це повідомляє пресслужба МВС України з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

“О 12:00 до поліції зателефонувала представниця АТ “Універсал Банк” (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру “Леонардо”) та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію”, – зазначив Антон Геращенко.

За його словами, працівники банку вийшли з приміщення, в середині залишився керівник відділення – за власним бажанням.

Введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Грім”.

Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.

В коментарі #Буквам речниця Шевченківського відділку поліції Ганна Зубрєва повідомила, що наразі інформація про інцидент перевіряється і трохи згодом будуть відомі деталі.