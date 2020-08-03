Про це повідомляє пресслужба МВС України з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
“О 12:00 до поліції зателефонувала представниця АТ “Універсал Банк” (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру “Леонардо”) та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію”, – зазначив Антон Геращенко.
За його словами, працівники банку вийшли з приміщення, в середині залишився керівник відділення – за власним бажанням.
Введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Грім”.
Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.
В коментарі #Буквам речниця Шевченківського відділку поліції Ганна Зубрєва повідомила, що наразі інформація про інцидент перевіряється і трохи згодом будуть відомі деталі.
- Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.
- Після затримання терориста суд відправив у СІЗО. Там Кривош оголосив голодування.
- 23 липня в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. #Букви розповідали усі подробиці події.
- У Міністерстві внутрішніх справ показали відео ліквідації “полтавського терориста” Романа Скрипника.