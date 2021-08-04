Сьогодні зранку до будівлі Кабінету Міністрів прийшов чоловік, який приніс із собою, як він стверджував, бойову гранату.

Про це повідомляє поліція Києва.

Наразі правоохоронці проводять із чоловіком перемовини.

“У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом”, – йдеться у повідомленні.

Відео з місяця події оприлюднив у Facebook Ігор Бондарчук

“Я живим не піду звідси”, – сказав чоловік із гранатою. Він поводився дуже нервово.

Чоловік заявив, що “сяде на десять років і живим звідси не піде”.

Потім він зайшов до будівлі Кабміну.

Автор відео і ще один свідок звернулися до охорони і повідомили, що у холі стоїть чоловік, у якого в руці граната.

“Ось граната, ось чека! Не чіпай пістолет! Забирай людей! Як ви за**али мене!” – сказав чоловік.

На відео присутня ненормативна лексика!!!

В коментарях депутат Ірпінської міськради Ігор Головенко сказав, що чоловік на відео є ветераном війни на Донбасі, крім того, він має інвалідність.

Наразі поліція проводить спецоперацію.