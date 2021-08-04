Про це повідомляє поліція Києва.
Наразі правоохоронці проводять із чоловіком перемовини.
“У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом”, – йдеться у повідомленні.
Відео з місяця події оприлюднив у Facebook Ігор Бондарчук
“Я живим не піду звідси”, – сказав чоловік із гранатою. Він поводився дуже нервово.
Чоловік заявив, що “сяде на десять років і живим звідси не піде”.
Потім він зайшов до будівлі Кабміну.
Автор відео і ще один свідок звернулися до охорони і повідомили, що у холі стоїть чоловік, у якого в руці граната.
“Ось граната, ось чека! Не чіпай пістолет! Забирай людей! Як ви за**али мене!” – сказав чоловік.
На відео присутня ненормативна лексика!!!
В коментарях депутат Ірпінської міськради Ігор Головенко сказав, що чоловік на відео є ветераном війни на Донбасі, крім того, він має інвалідність.
Наразі поліція проводить спецоперацію.