Про це повідомляє поліція Києва.

Наразі правоохоронці проводять із чоловіком перемовини.

“У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ Нацполіції у м. Київ

Відео з місяця події оприлюднив у Facebook Ігор Бондарчук

“Я живим не піду звідси”, – сказав чоловік із гранатою. Він поводився дуже нервово.

Чоловік заявив, що “сяде на десять років і живим звідси не піде”.

Потім він зайшов до будівлі Кабміну.

Автор відео і ще один свідок звернулися до охорони і повідомили, що у холі стоїть чоловік, у якого в руці граната.

“Ось граната, ось чека! Не чіпай пістолет! Забирай людей! Як ви за**али мене!” – сказав чоловік.

На відео присутня ненормативна лексика!!!

В коментарях депутат Ірпінської міськради Ігор Головенко сказав, що чоловік на відео є ветераном війни на Донбасі, крім того, він має інвалідність.

Наразі поліція проводить спецоперацію.