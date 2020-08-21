У Києві поліція затримала чоловіка, який викрав елітну іномарку Porsche. Щоб заволодіти автівкою, зловмисник залучив службу транспортування, яка перевезла її в інше місце.

Про це повідомляється на сайті столичної поліції.

До Дарницького управління звернувся громадянин іншої держави із заявою про викрадення зі стоянки його автомобіля марки Porsche. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний уродженець Чернігівської області, який працював на будівництві поряд зі стоянкою. Щоб доставити автомобіль в інше місце, він викликав евакуатор і розповів працівникам, що в його машині не працює електрика.

Наразі поліцейські знайшли автомобіль.

Фото: Нацполіція

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом), завершено. Матеріали з обвинувальним актом передано для розгляду до Дарницького районного суду. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.