Про це повідомляється на сайті столичної поліції.
До Дарницького управління звернувся громадянин іншої держави із заявою про викрадення зі стоянки його автомобіля марки Porsche. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу.
Правоохоронці встановили, що до злочину причетний уродженець Чернігівської області, який працював на будівництві поряд зі стоянкою. Щоб доставити автомобіль в інше місце, він викликав евакуатор і розповів працівникам, що в його машині не працює електрика.
Наразі поліцейські знайшли автомобіль.
Фото: Нацполіція
Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом), завершено. Матеріали з обвинувальним актом передано для розгляду до Дарницького районного суду. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.
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