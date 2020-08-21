Про це повідомляється на сайті столичної поліції.

До Дарницького управління звернувся громадянин іншої держави із заявою про викрадення зі стоянки його автомобіля  марки Porsche. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний уродженець Чернігівської області, який працював на будівництві поряд зі стоянкою. Щоб  доставити автомобіль в інше місце, він викликав евакуатор і розповів працівникам, що в його машині не працює електрика.

Наразі поліцейські знайшли автомобіль.

Фото: Нацполіція

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом), завершено. Матеріали з обвинувальним актом передано  для розгляду до Дарницького районного суду. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.