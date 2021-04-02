У Києві чоловік стріляв в охоронця магазину, який зробив зауваження через відсутність захисної маски на обличчі.

Про це поінформували в пресслужбі столичної прокуратури.

Інцидент стався у приміщенні магазина, що розташований в ТРЦ на проспекті Перемоги.

Чоловік зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, відвідувач магазину “дістав предмет, схожий на пістолет, та зробив 2 постріли в охоронця”.

Внаслідок інциденту охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба.

Зловмисника – 32-річного киянина – затримали на місці події. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї).