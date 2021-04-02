Про це поінформували в пресслужбі столичної прокуратури.
Інцидент стався у приміщенні магазина, що розташований в ТРЦ на проспекті Перемоги.
Чоловік зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, відвідувач магазину “дістав предмет, схожий на пістолет, та зробив 2 постріли в охоронця”.
Внаслідок інциденту охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба.
Зловмисника – 32-річного киянина – затримали на місці події. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї).
- У листопаді минулого року в Луцьку (Волинська область) відвідувач супермаркету влаштував сутичку з патрульними поліцейськими через відсутність захисної маски.
- З 21 листопада в Україні можуть штрафувати за відсутність маски в громадських будівлях і в громадському транспорті. Сума штрафу становить від 170 до 255 гривень. Поліцейські можуть на місці виносити рішення щодо громадян, які перебувають у громадських будівлях або транспорті без одягнених масок чи респіраторів.