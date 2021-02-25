У Києві з 27 лютого і до кінця весни обмежать рух на Індустріальному шляхопроводі через капітальний ремонт споруди.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Рух транспорту частково обмежать із 07:00 27 лютого до 31 травня.

В КМДА зазначили, що це перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу.

“Роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році”, – сказано в повідомленні.

Із 27 лютого роботи розпочнуться на частині шляхопроводу в напрямку центру. А наступного тижня – також у напрямку Борщагівки.

Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро “Шулявська”.