У Києві до кінця доби 18 липня прогнозуються гроза, град і шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

В Укргідрометцентрі попереджають про перший рівень небезпеки.

Щодо правил поведінки під час грози, то фахівці рекомендують закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Крім того, усі вікна будинків мають бути щільно зачинені.

“Якщо ви опинилися на вулиці, потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті; уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. За умови падіння дерев або гілок, травмування тощо негайно інформувати екстрені служби”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 липня синоптики вже попереджали про погіршення погоди у Києві.