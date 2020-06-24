Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Як ви знаєте, уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці: ресторанів (без дитячих кімнат), кафе, басейнів – для індивідуальних тренувань. А також – проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб. Можуть працювати і театри та кінотеатри – з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними“, – сказав він.

Кличко зазначив, що комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. При цьому, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами.

Він також наголосив, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.

“Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція“, – додав мер столиці.

Нагадаємо, станом на середу, 24 червня, в Україні за добу зафіксовано 940 нових випадків COVID-19. Це найвищий добовий показник з початку епідемії в нашій країні. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 99 людей.

Ресторани в столиці закрили 17 березня, коли у Києві було зареєстровано 2 випадки захворювання на коронавірус.