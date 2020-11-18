У Києві другий день поспіль фіксують COVID-рекорд: за минулу добу, 17 листопада, коронавірус виявили у 1213 осіб. Померли ще 23 пацієнтів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Усього коронавірус забрав життя 1013 киян. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 53 855.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

673 жінки віком від 18 до 94 років;

451 чоловік віком від 18 до 89 рокiв;

51 дівчинка від 25 днів до 17 років та 38 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед них і 39 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 94-х пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали у столиці за добу 430 людей. Усього коронавірус подолали 19556 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 169, Подільському – 160 та Деснянському районі – 137 випадків.

Кличко додав, що на сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини.

У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий.

На сьогодні в столиці підготували понад 4,5 тисячі ліжок для прийому хворих на коронавірус. Заповненість ліжок в столиці – майже 52 %.