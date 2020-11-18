Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Усього коронавірус забрав життя 1013 киян. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 53 855.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 673 жінки віком від 18 до 94 років;
- 451 чоловік віком від 18 до 89 рокiв;
- 51 дівчинка від 25 днів до 17 років та 38 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
- Серед них і 39 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 94-х пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали у столиці за добу 430 людей. Усього коронавірус подолали 19556 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 169, Подільському – 160 та Деснянському районі – 137 випадків.
Кличко додав, що на сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини.
У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий.
На сьогодні в столиці підготували понад 4,5 тисячі ліжок для прийому хворих на коронавірус. Заповненість ліжок в столиці – майже 52 %.
- Нагадаємо, 16 листопада у Києві було встановлено черговий COVID-рекорд: коронавірус виявили у 1143 осіб. Померли ще 14 пацієнтів.