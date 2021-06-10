Київські оперативники затримали двох зловмисників, які нещодавно обікрали іноземця. Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили особистості нападників та провели обшук за їх місцем мешкання.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко розповів, що двоє мешканців Київської області заманили іноземця до свого автомобіля, після чого вивезли його до лісу та обікрали, погрожуючи йому пістолетом. Потерпілий одразу звернувся за допомогою до чергової частини поліції.

“Ми з’ясували, що чоловік відпочивав у ресторані, де познайомився з двома відвідувачами. Після спільного відпочинку нові знайомі запропонували іноземцю підвезти в готель, але натомість вивезли його за межі міста до лісу, де під погрозою пістолета забрали дорогий наручний годинник, мобільний телефон та гаманець із банківськими картками”, – розповів Крищенко.

Завдяки камерам відеоспостереження співробітники карного розшуку ідентифікували особистості зловмисників та провели подальший обшук за їх місцем проживання. Викрадені речі та зброю було відправлено на експертизу.

Варто зауважити, що відповідно до ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, двом зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.