У Подільському районі Києва у п'ятницю вранці загорівся будинок для літніх людей "Срібний вік".

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“12 березня о 5 год. 51 хв. у Подільському районі, по вул. Лісозахисна, 11-б, на покрівлі трьохповерхової будівлі для літніх людей “Срібний вік” виникла пожежа”, – йдеться в повідомленні.

О 06:55 пожежу локалізували, а о 07:17 повністю ліквідували.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

Рятувальники разом з обслуговуючим персоналом з верхніх поверхів евакуювали на перший поверх 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу.

Нагадаємо, близько 15-ї години в четвер, 21 січня, у будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б в Харкові сталася пожежа. Як з’ясувалося, цей будинок було обладнано під перебування літніх людей. Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 людей, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному).