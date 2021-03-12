Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
“12 березня о 5 год. 51 хв. у Подільському районі, по вул. Лісозахисна, 11-б, на покрівлі трьохповерхової будівлі для літніх людей “Срібний вік” виникла пожежа”, – йдеться в повідомленні.
О 06:55 пожежу локалізували, а о 07:17 повністю ліквідували.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
Рятувальники разом з обслуговуючим персоналом з верхніх поверхів евакуювали на перший поверх 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу.
Нагадаємо, близько 15-ї години в четвер, 21 січня, у будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б в Харкові сталася пожежа. Як з’ясувалося, цей будинок було обладнано під перебування літніх людей. Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 людей, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному).
- Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в пансіонаті для літніх людей “Золотий час” (власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат; орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом; адміністратор).
- Пізніше урядова комісія встановила причини смертельної пожежі з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей “Золотий час”. Ймовірною причиною пожежі назвали дію джерела запалювання електричного походження.