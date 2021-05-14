Завдяки кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у Києві проведуть масштабне оновлення мосту Метро.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Так, напередодні Київрада на пленарному засіданні затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через річку Дніпро.

В КМДА зазначають, що це “буде перше масштабне оновлення штучної споруди з моменту введення в експлуатацію у 1965 році”.

Проєктом оновлення передбачається ремонт усіх елементів автопроїзду: облаштування нової системи водовідводу; ремонт конструкцій прогонових будов і опор; влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду; заміна деформаційних швів; заміна тротуарних блоків; ремонт перильного та бар’єрного огородження; ремонт сполучень з мостом.

Одним із важливих етапів оновлення мосту буде “посилення балок прогонової будови” (тобто аркові конструкції посилять пучками високоміцної попередньо напруженої арматури, а всі залізобетонні елементи захистять високоякісними антикорозійними сумішами).

Крім того, в рамках ремонтно-реставраційних робіт заплановано розширити тротуари для облаштування велодоріжок.

А прикрашатиме міст після завершення робіт декоративне підсвічування.

Столична влада планує здійснити оновлення мосту Метро за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро.

У КМДА наголошують, що “завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття”.

ДОВІДКА. Міст Метро – один із мостів через річку Дніпро у Києві. Відкритий 5 листопада 1965 року. Це двохярусна споруда для руху метропоїздів (верхній ярус, посередині) та автотранспорту (нижній, з боків).

По мосту проходить Святошинсько-Броварська лінія метро. Міст Метро разом з Русанівським мостом сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку – Гідропарком.

На правому березі Дніпра міст завершує станція “Дніпро” Київського метрополітену.