Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.
Так, напередодні Київрада на пленарному засіданні затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через річку Дніпро.
В КМДА зазначають, що це “буде перше масштабне оновлення штучної споруди з моменту введення в експлуатацію у 1965 році”.
Проєктом оновлення передбачається ремонт усіх елементів автопроїзду: облаштування нової системи водовідводу; ремонт конструкцій прогонових будов і опор; влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду; заміна деформаційних швів; заміна тротуарних блоків; ремонт перильного та бар’єрного огородження; ремонт сполучень з мостом.
Одним із важливих етапів оновлення мосту буде “посилення балок прогонової будови” (тобто аркові конструкції посилять пучками високоміцної попередньо напруженої арматури, а всі залізобетонні елементи захистять високоякісними антикорозійними сумішами).
Крім того, в рамках ремонтно-реставраційних робіт заплановано розширити тротуари для облаштування велодоріжок.
А прикрашатиме міст після завершення робіт декоративне підсвічування.
Столична влада планує здійснити оновлення мосту Метро за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро.
У КМДА наголошують, що “завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття”.
ДОВІДКА. Міст Метро – один із мостів через річку Дніпро у Києві. Відкритий 5 листопада 1965 року. Це двохярусна споруда для руху метропоїздів (верхній ярус, посередині) та автотранспорту (нижній, з боків).
По мосту проходить Святошинсько-Броварська лінія метро. Міст Метро разом з Русанівським мостом сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку – Гідропарком.
На правому березі Дніпра міст завершує станція “Дніпро” Київського метрополітену.
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