Сьогодні в Києві інвестори неплатоспроможного банку "Аркада" знову перекрили вулицю Хрещатик навпроти будівлі Київської міської держадміністрації.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, з самого ранку інвестори влаштували акцію під Офісом президента, вимагаючи реакції вищого керівництва на ситуацію з недобудовами.

Згодом протестувальники колоною вирушили на Хрещатик до будівлі КМДА. Туди ж приїхала колона учасників автомітингу інвесторів.

Протестувальники принесли із собою великі плакати з написами: “Президент, ти гарант! Гарантуй добудувати!”, “Зеленський, не будь байдужим до 13000 інвесторів “Аркади”!” та інші.

Вони повністю перекрили рух на вулиці Хрещатик та запалили димові шашки.

Мітингувальники планують звернутися до мера Києва Віталія Кличка. Акція, відповідно до планів організаторів, триватиме до 20:00.

Учасники акції зазначають, що ще 25 серпня поточного року Національний банк України визнав банк “Аркада” неплатоспроможним і запустив процес ліквідації. Це банк, в який було інвестовано мільярди гривень на будівництво квартир.

За розпорядженням мера столиці Віталія Кличка, “Київміськбуд” має провести аудит трьох комплексів (ЖК “Еврика”, “Патріотика” та “Патріотика на озерах”) і підрахувати, скільки коштів буде потрібно на добудову. Термін аудиту – два місяці. Інвесторам вже офіційно заявили, що результати аудиту повідомлять у листопаді, тобто після виборів.

Інвестори вважають, що після місцевих виборів про їхню проблему забудуть.

Вони вимагають від вищого керівництва держави, зокрема президента Володимира Зеленського, вжити заходів для відновлення і завершення будівництва всіх будинків без доплат з боку інвесторів. Подібні вимоги також висунуті до мера Києва Кличка.