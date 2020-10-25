Станом на 13:00 явка на місцевих виборах по місту Києву складає приблизно 16 % - це нижче, ніж на парламентських виборах.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

“За попередньою інформацією від районних територіальних виборчих комісій у місті Києві, які збирали явку на 13:00 сьогоднішнього дня, явка по місту Києву становить приблизно 16 %. Порівняно з парламентськими виборами 2019 року, вона менша. Тоді явка була більше ніж 20 %”, – сказав він.

Нілов зазначив, що найнижча явка спостерігається у Солом’янському районі міста, а найвища – в Оболонському.

“Найменше виборців прийшло до Солом’янського району – 14 %, найбільше, трохи більше ніж 17 % виборців, до Оболонського району міста Києва”, – резюмував він.