Про це у Twitter повідомив депутат Київради Олександр Погребиський та на Facebook-сторінці SaveФОП.
“Національна гвардія оточила та взяла під охорону Палац “Україна” в Києві, де проходить концерт “95 Кварталу”, – написав депутат.
На фото та відео видно, як сотні правоохоронців оточили кордоном палац “Україна”. Вони були там до приходу мітингувальників.
Ага. Бояться pic.twitter.com/9pk1q64BR9
— червона шапка (@rosakatzman) December 22, 2020
Нагадаємо, що раніше протестувальники обіцяли прийти до друзів президента Володимира Зеленського з “95 кварталу”, щоб ті вплинули на скасування січневого карантину.
У SaveФОП запевняють, що через їхній мітинг “95 Квартал” скасував концерт в Одесі.
- 15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности произошли столкновения между митингующими активистами SaveФОП и правоохранителями. После митинга под Парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских. После этого протестующие не покинули площадь, и вечером произошли новые стычки. Протестующие остались ночевать на Майдане.
- Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Новый орган будет способствовать налаживанию диалога между органами государственной власти и ФЛП.
- Во вторник, 22 декабря, активисты движения #SaveФОП вновь устроили крупную акцию протеста в центре Киева – на Майдане Незалежности.