Про це у Twitter повідомив депутат Київради Олександр Погребиський та на Facebook-сторінці SaveФОП.

“Національна гвардія оточила та взяла під охорону Палац “Україна” в Києві, де проходить концерт “95 Кварталу”, – написав депутат.

На фото та відео видно, як сотні правоохоронців оточили кордоном палац “Україна”. Вони були там до приходу мітингувальників.


Нагадаємо, що раніше протестувальники обіцяли прийти до друзів президента Володимира Зеленського з “95 кварталу”, щоб ті вплинули на скасування січневого карантину.

У SaveФОП запевняють, що через їхній мітинг “95 Квартал” скасував концерт в Одесі.

  • 15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности произошли столкновения между митингующими активистами SaveФОП и правоохранителями. После митинга под Парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских. После этого протестующие не покинули площадь, и вечером произошли новые стычки. Протестующие остались ночевать на Майдане.
  • Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Новый орган будет способствовать налаживанию диалога между органами государственной власти и ФЛП.
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