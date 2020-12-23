Учора ввечері у Києві підприємці-протестувальники прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де проходив концерт "95 Кварталу". До палацу стягнули правоохоронців.

Про це у Twitter повідомив депутат Київради Олександр Погребиський та на Facebook-сторінці SaveФОП.

“Національна гвардія оточила та взяла під охорону Палац “Україна” в Києві, де проходить концерт “95 Кварталу”, – написав депутат.

На фото та відео видно, як сотні правоохоронців оточили кордоном палац “Україна”. Вони були там до приходу мітингувальників.



Нагадаємо, що раніше протестувальники обіцяли прийти до друзів президента Володимира Зеленського з “95 кварталу”, щоб ті вплинули на скасування січневого карантину.

У SaveФОП запевняють, що через їхній мітинг “95 Квартал” скасував концерт в Одесі.