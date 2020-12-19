За минулу добу, 18 грудня, у Києві коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 1364 осіб. Померли ще 20 пацієнтів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 99 694. Усього коронавірус забрав життя 1699 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

726 жінок віком від 19 до 89 років

538 чоловіків віком від 18 до 88 років

42 дівчинки від 1 до 17 років та 58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Серед них і 52 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 734 людини. Усього коронавірус подолали 31 949 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 342, у Деснянському — 266 та в Дніпровському районі — 196 випадків.