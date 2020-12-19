Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 99 694. Усього коронавірус забрав життя 1699 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 726 жінок віком від 19 до 89 років
- 538 чоловіків віком від 18 до 88 років
- 42 дівчинки від 1 до 17 років та 58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
- Серед них і 52 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 734 людини. Усього коронавірус подолали 31 949 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 342, у Деснянському — 266 та в Дніпровському районі — 196 випадків.
- За минулу добу, 18 грудня, в Україні зафіксували 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.