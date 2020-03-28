В Києві вже 74 особи мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли – 10 чоловіків віком від 25-ти до 54-ох років. Та 9 жінок – від 17-ти до 62-ох років. Дев’ять пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро – в міську клінічну лікарню №4. Ще троє – в клінічну лікарню №9. А двоє киян, що захворіли – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів”, – написав Кличко.

Він також заявив, що місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта.

“В першу чергу тестуємо киян із симптомами і підозрою на коронавірус”, – зазначив міський голова.