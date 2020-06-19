У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 виявили ще у 92 людей, серед них 6 дітей.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 92 людини. Один випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 96 мешканців Києва. На сьогодні у столиці вже 4176 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав він.

Зокрема, серед тих, що захворіли: 49 жінок віком від 20 до 92 років і чотири дівчинки – від 11 до 16 років. А також 37 чоловіків віком від 19 до 84 років і двоє хлопчиків, яким 10 місяців та 4 роки.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 46 людей. Усього коронавірус подолали 1332 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському районі – 14, Оболонському – 13, Святошинському – 12 випадків та в Подільському – 11.

Крім того, Кличко повідомив, що у стаціонарах столичних лікарень з діагнозом коронавірус наразі перебувають 222 пацієнти, 47 – у важкому стані.

“У лікарнях міста з діагнозом коронавірус перебувають 222 пацієнти, в тому числі 7 дітей. Та 57 людей – з підозрою на COVID-19, зокрема, і 5 дітей. 47 хворих – у важкому стані. Троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень”, – сказав він.