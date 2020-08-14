У Києві за добу виявили 158 нових випадків зараження коронавірусом, одна людина померла.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 10160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 150 мешканців Києва.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

81 жінка віком від 18 до 85 років

72 чоловіка віком від 18 до 91 року

2 дівчинки – 2 та 16 років та 3 хлопчика від 1 до 12 років.

Серед них і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 38 людей. Всього коронавірус подолали 3316 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 37, Оболонському та Солом’янському – по 23, а також у Дніпровському районі – 22 випадки.