У Києві мають намір заборонити ялинкові базари, які знаходяться у людних місцях.

Про це повідомили на засіданні комітету з питань розвитку підприємництва та комунальної власності, пише видання “Київ Вечірній“.

Зокрема, відповідне рішення мають ухвалити на найближчій Громадській раді, яка відбудеться у Київській міській державній адміністрації.

Очікується, що починаючи з грудня нинішнього року, хвойні дерева продаватимуть лише на сільськогосподарських ярмарках, присвячених підготовці до новорічних і різдвяних свят. А продаж ялинок уздовж тротуарів, біля станцій метро та інших людних місцях буде заборонено.