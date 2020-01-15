Про це повідомили на засіданні комітету з питань розвитку підприємництва та комунальної власності, пише видання “Київ Вечірній“.
Зокрема, відповідне рішення мають ухвалити на найближчій Громадській раді, яка відбудеться у Київській міській державній адміністрації.
Очікується, що починаючи з грудня нинішнього року, хвойні дерева продаватимуть лише на сільськогосподарських ярмарках, присвячених підготовці до новорічних і різдвяних свят. А продаж ялинок уздовж тротуарів, біля станцій метро та інших людних місцях буде заборонено.
- У Києві вже облаштовано 15 пунктів прийому, куди можна здати новорічні ялинки після закінчення свят.