Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 013. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 933 жінки віком від 18 до 91 року
- 639 чоловіків віком від 18 до 94 років
- 71 дівчинка від 1 до 17 років та 53 хлопчики від 3 місяців до 17 років.
- Серед них і 57 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 628 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, у Солом‘янському — 250 та в Дарницькому районі – 248 випадків.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розраховують, що посилення карантину (локдаун) у січні дозволить скоротити захворюваність на коронавірус COVID-19 на 40-50%.