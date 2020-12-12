Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 013. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

  • 933 жінки віком від 18 до 91 року
  • 639 чоловіків віком від 18 до 94 років
  • 71 дівчинка від 1 до 17 років та 53 хлопчики від 3 місяців до 17 років.
  • Серед них і 57 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 628 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, у Солом‘янському — 250 та в Дарницькому районі – 248 випадків.

  • Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
  • У Міністерстві охорони здоров’я України розраховують, що посилення карантину (локдаун) у січні дозволить скоротити захворюваність на коронавірус COVID-19 на 40-50%.