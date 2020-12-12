За минулу добу, 11 грудня, в Києві виявили ще 1696 хворих на коронавірус COVID-19. Померли 23 людини.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 013. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

933 жінки віком від 18 до 91 року

639 чоловіків віком від 18 до 94 років

71 дівчинка від 1 до 17 років та 53 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Серед них і 57 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 628 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, у Солом‘янському — 250 та в Дарницькому районі – 248 випадків.