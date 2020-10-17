Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 30 010. Всього коронавірус забрав життя 569 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 345 жінок віком від 18 до 97 років;
- 210 чоловіків віком від 18 до 81 року;
- 15 дівчаток від 2 до 17 років і 18 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.
- Серед них і 28 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 186 людей. Всього коронавірус подолали 10 661 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 162, у Дарницькому – 80 та 65 випадків у Печерському районі.
- За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксували 6 410 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це новий рекорд.