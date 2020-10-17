За минулу добу, 16 жовтня, в Києві підтвердили ще 598 випадків коронавірусу COVID-19. 12 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 30 010. Всього коронавірус забрав життя 569 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

345 жінок віком від 18 до 97 років;

210 чоловіків віком від 18 до 81 року;

15 дівчаток від 2 до 17 років і 18 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Серед них і 28 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 186 людей. Всього коронавірус подолали 10 661 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 162, у Дарницькому – 80 та 65 випадків у Печерському районі.