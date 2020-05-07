Про це повідомляє інформагентство “Укрінформ”.
Зокрема, медики заявили, що їхня заробітна плата знизилася на 40-50 % попри обіцянки керівництва країни збільшити її.
“Наш протест виражається не в тому, щоб протестувати проти нашої роботи і проти того, що ми робимо. Ми просто вийшли, щоб сказати, що ми хотіли б змін. Але змін таких, які були б на краще, а не дивитися як система щороку погіршується”, – зазначив лікар Віталій Черкашин.
- 30 квітня у Києві медики вийшли на протест через низьку заробітну плату за квітень в умовах епідемії коронавірусу.
- У квітні фельдшери швидкої допомоги в місті Біла Церква (Київська область) не отримали обіцяні доплати в розмірі 300% від зарплат, тому готові масово писати заяви про звільнення.