Про це повідомляє інформагентство “Укрінформ”.

Зокрема, медики заявили, що їхня заробітна плата знизилася на 40-50 % попри обіцянки керівництва країни збільшити її.

“Наш протест виражається не в тому, щоб протестувати проти нашої роботи і проти того, що ми робимо. Ми просто вийшли, щоб сказати, що ми хотіли б змін. Але змін таких, які були б на краще, а не дивитися як система щороку погіршується”, – зазначив лікар Віталій Черкашин.