В суботу, 18 вересня, у Києві можуть обмежити роботу кількох станцій метрополітену через футбольний матч на НСК "Олімпійський" між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія).

Про це повідомили у “Київському метрополітені”.

Футбольний матч розпочнеться о 19:30.

Перед початком матчу можуть обмежити роботу станції метро “Олімпійська” на вхід.

Після завершення футбольного матчу на вхід можуть закрити такі станції столичного метрополітену: “Палац спорту”, “Олімпійська”, “Площа Льва Толстого”.

“Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності! Закликаємо дотримуватися маскового режиму!”, – сказано в повідомленні.