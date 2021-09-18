Про це повідомили у “Київському метрополітені”.
Футбольний матч розпочнеться о 19:30.
Перед початком матчу можуть обмежити роботу станції метро “Олімпійська” на вхід.
Після завершення футбольного матчу на вхід можуть закрити такі станції столичного метрополітену: “Палац спорту”, “Олімпійська”, “Площа Льва Толстого”.
“Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності! Закликаємо дотримуватися маскового режиму!”, – сказано в повідомленні.
- 14 вересня відбувся матч першого туру групового раунду Ліги чемпіонів між “Динамо Київ” та “Бенфікою”.