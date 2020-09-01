Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Під час патрулювання вулиці Банковій працівники поліції полку особливого призначення помітили підозрілого чоловіка, а при поверхневій перевірці у нього виявили предмет, схожий на гранату. Предмет вилучили і відправили на експертизу.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.
Чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин.
Подію було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
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