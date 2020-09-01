У Києві на вулиці Банковій, правоохоронці затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату. Для з'ясування обставин чоловіка доставили в Печерське управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час патрулювання вулиці Банковій працівники поліції полку особливого призначення помітили підозрілого чоловіка, а при поверхневій перевірці у нього виявили предмет, схожий на гранату. Предмет вилучили і відправили на експертизу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.

Чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин.

Подію було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.