Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 22 778. Всього від коронавірусу в Києві померла 381 людина.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 108 жінок віком від 21 до 89 років;
- 94 чоловіка віком від 18 до 79 рокiв;
- 11 дівчаток від 4 до 17 років та 6 хлопчиків від 5 до 14 років.
- Серед них і 10 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 33 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Зазначається, що у столиці збільшилася кількість тих, хто одужали. За минулу добу – 157 людей. Всього коронавірус подолали 6 710 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському – 35, Деснянському районі – 29 випадків.
Кличко додав, що щодобово екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад “швидких” – вдень та 130 – вночі. Із них у Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги та госпіталізації пацієнтів із СOVID-19.
“Йдеться про випадки, коли медики виїжджають на виклики до пацієнтів із підозрою, або з підтвердженим діагнозом “коронавірус”. Але медики розуміють: будь-який виклик потенційно може бути до хворого з вірусом”, – пояснив мер столиці.
Крім того, Кличко повідомив, що на сьогодні в столиці закриті на карантин 5 шкіл. У 118 школах на самоізоляції та дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні. Усього в Києві 366 хворих на коронавірус школярів та 193 педагоги.
Водночас, у дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 32 групи. Два садочки закриті на карантин: один – у Печерському районі та один – у Деснянському.
- Станом на ранок 30 вересня в Україні підтверджено 4027 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це рекордний показник добової захворюваності з початку спалаху в нашій країні.