У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 219 людей. 8 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 22 778. Всього від коронавірусу в Києві померла 381 людина.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

108 жінок віком від 21 до 89 років;

94 чоловіка віком від 18 до 79 рокiв;

11 дівчаток від 4 до 17 років та 6 хлопчиків від 5 до 14 років.

Серед них і 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 33 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Зазначається, що у столиці збільшилася кількість тих, хто одужали. За минулу добу – 157 людей. Всього коронавірус подолали 6 710 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському – 35, Деснянському районі – 29 випадків.

Кличко додав, що щодобово екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад “швидких” – вдень та 130 – вночі. Із них у Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги та госпіталізації пацієнтів із СOVID-19.

“Йдеться про випадки, коли медики виїжджають на виклики до пацієнтів із підозрою, або з підтвердженим діагнозом “коронавірус”. Але медики розуміють: будь-який виклик потенційно може бути до хворого з вірусом”, – пояснив мер столиці.

Крім того, Кличко повідомив, що на сьогодні в столиці закриті на карантин 5 шкіл. У 118 школах на самоізоляції та дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні. Усього в Києві 366 хворих на коронавірус школярів та 193 педагоги.

Водночас, у дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 32 групи. Два садочки закриті на карантин: один – у Печерському районі та один – у Деснянському.