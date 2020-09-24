У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 330 людей. Було зафіксовано три летальні випадки.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 330 людей. Троє хворих померли. За період пандемії коронавірус забрав життя 333 киян”, – написав він.

Станом на сьогодні в столиці зафіксовано вже 20 665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу захворіли:

• 171 жінка у віці від 19 до 87 років;

• 128 чоловіків у віці від 18 до 89 років;

• 14 дівчаток від 3 до 17 років, а також 17 хлопчиків від 3 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 13 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 116 осіб. Всього коронавірус подолали 6159 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому районі – 60, в Деснянському – 51, в Дніпровському районі – 44 випадки.

“Запобігти потраплянню Києва до “червоної зони” і поверненню до суворих обмежень можна тільки дотримуючись правил. Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе!” – закликав Кличко.