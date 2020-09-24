Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 330 людей. Троє хворих померли. За період пандемії коронавірус забрав життя 333 киян”, – написав він.
Станом на сьогодні в столиці зафіксовано вже 20 665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу захворіли:
• 171 жінка у віці від 19 до 87 років;
• 128 чоловіків у віці від 18 до 89 років;
• 14 дівчаток від 3 до 17 років, а також 17 хлопчиків від 3 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 13 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 116 осіб. Всього коронавірус подолали 6159 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому районі – 60, в Деснянському – 51, в Дніпровському районі – 44 випадки.
“Запобігти потраплянню Києва до “червоної зони” і поверненню до суворих обмежень можна тільки дотримуючись правил. Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе!” – закликав Кличко.
- Станом на ранок четверга, 24 вересня, в Україні підтверджено 3372 нові випадки коронавірусу COVID-19.
- З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли двоє дітей.