Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 474. Усього від коронавірусу в Києві померли 442 людини.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 212 жінок віком від 18 до 94 років.
- 14 дівчаток від трьох місяців до 16 років.
- 144 чоловіки віком від 19 до 87 рокiв.
- 13 хлопчиків від двох років до 17.
- Серед них також 15 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус. Із них 23 дитини.
За словами Кличка, 322 пацієнти – у важкому стані, 509 отримують кисневу підтримку та 31 хворий – під апаратами ШВЛ. Ще 125 пацієнтів – у лікарнях із підозрою на коронавірус. 576 хворих – перебувають у стаціонарах із запаленням легень.
Мер столиці зазначив, що збільшилася кількість тих, хто одужав – за минулу добу 349 людей. Всього коронавірус подолали 8 894 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 71, в Оболонському – 50 та в Шевченківському районі – 49 випадків.
Крім того, Кличко також наголосив, що показник тестування у Києві найвищий в Україні.
“Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців. Загалом із початку пандемії у комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 143 тисячі зразків біоматеріалу. Це методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили близько понад 25 тисяч тестів”, – сказав він.
- Станом на середу, 7 жовтня, в Україні підтверджено 4753 нові випадки коронавірусу COVID-19, що є рекордним добовим показником з початку спалаху в нашій країні.