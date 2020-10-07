За минулу добу, 6 жовтня, на коронавірус у Києві захворіли ще 383 людини, 6 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 474. Усього від коронавірусу в Києві померли 442 людини.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

212 жінок віком від 18 до 94 років.

14 дівчаток від трьох місяців до 16 років.

144 чоловіки віком від 19 до 87 рокiв.

13 хлопчиків від двох років до 17.

Серед них також 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус. Із них 23 дитини.

За словами Кличка, 322 пацієнти – у важкому стані, 509 отримують кисневу підтримку та 31 хворий – під апаратами ШВЛ. Ще 125 пацієнтів – у лікарнях із підозрою на коронавірус. 576 хворих – перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

Мер столиці зазначив, що збільшилася кількість тих, хто одужав – за минулу добу 349 людей. Всього коронавірус подолали 8 894 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 71, в Оболонському – 50 та в Шевченківському районі – 49 випадків.

Крім того, Кличко також наголосив, що показник тестування у Києві найвищий в Україні.

“Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців. Загалом із початку пандемії у комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 143 тисячі зразків біоматеріалу. Це методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили близько понад 25 тисяч тестів”, – сказав він.