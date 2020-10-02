У Києві за минулу добу, 1 жовтня, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 447 людей. 10 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 602. Всього від коронавірусу в Києві померла 401 людина.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

251 жінка віком від 19 до 82 років;

168 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;

10 дівчаток від 1 до 17 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед них і 28 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що збільшилась кількість тих, хто одужали. За минулу добу – 312 людей. Всього коронавірус подолали 7 253 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 93, Деснянському – 70, Подільському районі – 61 випадок.