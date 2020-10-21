На честь тридцятого Дня Незалежності України у 2021 році у Києві відбудеться військовий парад.

Відповідний указ розміщено на сайті президента України.

Організацію і проведення параду доручено українському уряду.

Повідомляється, що Організаційний комітет з підготовки та відзначення свята потрібно створити протягом місяця.

Так, у ювілейну річницю незалежності відбудеться покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань видатних українських діячів, борців за незалежність України, учасників війни на Донбасі; пройдуть урочистості за участі представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.

Крім того, планується випустити ювілейну монету, поштову марку і конверт.