Відповідний указ розміщено на сайті президента України.
Організацію і проведення параду доручено українському уряду.
Повідомляється, що Організаційний комітет з підготовки та відзначення свята потрібно створити протягом місяця.
Так, у ювілейну річницю незалежності відбудеться покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань видатних українських діячів, борців за незалежність України, учасників війни на Донбасі; пройдуть урочистості за участі представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.
Крім того, планується випустити ювілейну монету, поштову марку і конверт.
- Цього року головне національне свято – День Незалежності – через епідемію коронавірусу відбулося без традиційного військового параду. Замість нього провели урочистості на Софійській площі.