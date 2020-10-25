У Києві на місцевих виборах 25 жовтня вдома (за місцем проживання) голосують понад 7,7 тис. осіб. З них лише 6 людей – у зв'язку із зараженням коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив під час брифінгу керівник апарату Київської міської держадміністрації Дмитро Загуменний.

“У нас виявили бажання голосувати вдома 7711 осіб, з них тільки шість хворих на COVID-19”, – зазначив він.

“Звичайно, є комісії, які їдуть за місцем проживання та дають кожному громадянину можливість здійснити своє конституційне право. Люди, які захворіли на COVID-19 або перебувають у лікарнях, також реалізують своє право. У закладах охорони здоров’я створені спецдільниці і, звичайно, люди можуть там проголосувати”, – додав Загуменний.

Він запевнив, що питання безпеки членів виборчих комісій, які виїжджають на голосування додому, вирішено.

“Ці питання нами були вирішені, дані відповідні інструкції щодо засобів індивідуального захисту, надані костюми, маски, рукавички, щитки, і все, що необхідно для 100% забезпечення (безпеки, – ред.) членів дільничних виборчих комісій”, – повідомив Загуменний.

Він також розповів, що дезінфекцію приміщень виборчих дільниць обов’язково проводять кожні 4 години. Крім того, на дільницях обладнані місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту, розмітка для дотримання соціальної дистанції тощо.