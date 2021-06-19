У Києві через ремонт дороги до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" на два місяці обмежать рух транспорту.

Про це повідомив “Укравтодор”.

Так, у вівторок, 22 червня, стартують ремонтні роботи на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Йдеться про 18-кілометрову ділянку (км 18+000 – км 35+950), котра веде до аеропорту “Бориспіль”.

“З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух в дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва. Результатом ремонтних робіт стане нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки та розмітка”, – зазначили у компанї.

Завершити всі ремонтні роботи планується до 20 серпня 2021 року.

У “Укравтодорі” додали, що остання реконструкція дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на вищезазначеній ділянці проводилась у 2004 році. Дорога утримувалась в належному стані лише шляхом експлуатаційного утримання.