Станом на сьогодні, 20 березня, у Києві на коронавірус протестували майже 300 осіб.

Про це сьогодні на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє кореспондент #Букв.

“На сьогоднішній день протестовано на коронавірус 291 киян”, – сказав він.

Водночас, Кличко додав, що точна кількість інфікованих коронавірусом жителів столиці невідома, тому що вони можуть не хворіти, але переносити вірус.

“Ми не знаємо, скільки серед нас інфікованих людей. Вони можуть не захворіти, але переносити інфекцію”, – сказав мер Києва.

Крім того, Кличко зазначив, що з резервного фонду бюджету столиці виділили 260 мільйонів гривень на боротьбу з розповсюдженням коронавірусу.

“Основні кошти спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту для лікарень Києва. Ми закуповуємо апарати штучної вентиляції легенів. Замовили 30 таких апаратів. А також придбали 10 апаратів тест-систем, закуповуємо медичні маски, захисні костюми, халати для медиків”, – резюмував він.

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