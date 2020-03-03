17:53 Число хворих на коронавірус у Франції перевалило за 200
17:51 На острові Ява почалося виверження вулкану
17:42 «Європейська Солідарність» вимагає скликати позачергове засідання Ради
17:38 У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: без опалення залишилися 200 будинків
17:10 СБУ викрила священника, який торгував привезеною з Донбасу зброєю
16:57 Половина піщаних пляжів планети може зникнути до 2100 року
16:54 У школах Харкова вводять контрольний медогляд
16:35 Немає даних, що коти й собаки можуть поширювати коронавірус, – CDC
16:24 На суд по MH-17 не пустять з ознаками застуди
15:51 У Києві митниця вилучила масонський ритуальний меч
15:49 У Мінцифри хочуть заборонити IT-шникам зовнішньоекономічну діяльність
15:46 Стало відомо, до якої церкви найкраще ставляться українці
15:09 Український лоукостер призупиняє рейси в Італію
15:07 «Супервівторок» покаже, чи вдалося Блумбергу «купити вибори»
15:03 Аналізи інфікованого коронавірусом українця відправлять до Лондона на підтвердження
14:58 Застудженого Папу Римського Франциска перевіряли на коронавірус, – ЗМІ
14:44 У ЗСУ буде призов офіцерів на строкову службу
14:22 Грету Тунберг просять відшкодувати збиток за витоптаний газон після кліматичної акції
14:11 США похвалили реформи Рябошапки в прокуратурі
14:03 «Артемсіль», завод «Більшовик» та інші: уряд передав на приватизацію 435 держпідприємств
13:54 Китай не поставляє матеріали для виробників по всьому світу через коронавірус
13:42 Міжнародний жіночий день 8 березня: чи буде вихідним
13:38 Туреччина збила ще один бойовий літак Асада
13:27 В Україні завтра очікується до +20 градусів
12:59 Греції заборонили відмовляти мігрантам з Туреччини в притулку
12:58 Букмекери погіршили прогноз для України на Євробаченні-2020
12:55 Кабмін створив веб-сторінку з актуальною інформацією про коронавірус
12:36 У «Слузі народу» висловили претензії до Кабміну
12:26 Поліція відкрила 8 проваджень через заворушення в Нових Санжарах

У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: без опалення залишилися 200 будинків

У Києві на мосту Патона стався прорив теплотраси, внаслідок чого гаряча вода полилася в Дніпро.

Вівторок, 3 березня 2020, 17:38

Про це повідомила пресслужба департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

“На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає”, – йдеться в повідомленні.

Гейзер на мосту Патона

🔥 Водопад із кип’ятка: у Києві прорвало міст Патона 😟

У столиці сталася надзвичайна ситуація на мосту Патона через Дніпро – в річку раптово полилася гаряча вода 🚧

Пізніше інцидент прокоментували у КМДА, повідомивши про прорив теплотраси на мосту. “На місце виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає”, – запевнили в повідомленні.

Опубликовано Шулявський міст Вторник, 3 марта 2020 г.

 

У Київській міській державній адміністрації уточнили, що наразі аварійна бригада КП “Київтеплоенерго” локалізувала місце пошкодження.

Зазначається, що ремонтні роботи планують завершити завтра до кінця дня. На цей час послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено до близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки.

При цьому, рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт  не обмежуватимуть.

Наразі, згідно з інформацією сервісу Google Maps, на мосту Патона ускладнень руху не зафіксовано.

  • Раніше повідомлялось, що в результаті прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. На дорозі біля ТРЦ через гарячу воду утворилася глибока яма.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві.
Теги: Київ, мост Патона, прорыв теплотрассы

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!