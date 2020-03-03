У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: без опалення залишилися 200 будинків

У Києві на мосту Патона стався прорив теплотраси, внаслідок чого гаряча вода полилася в Дніпро.

Про це повідомила пресслужба департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

“На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає”, – йдеться в повідомленні.

Гейзер на мосту Патона 🔥 Водопад із кип’ятка: у Києві прорвало міст Патона 😟 У столиці сталася надзвичайна ситуація на мосту Патона через Дніпро – в річку раптово полилася гаряча вода 🚧 Пізніше інцидент прокоментували у КМДА, повідомивши про прорив теплотраси на мосту. “На місце виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає”, – запевнили в повідомленні. Опубликовано Шулявський міст Вторник, 3 марта 2020 г.

У Київській міській державній адміністрації уточнили, що наразі аварійна бригада КП “Київтеплоенерго” локалізувала місце пошкодження.

Зазначається, що ремонтні роботи планують завершити завтра до кінця дня. На цей час послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено до близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки.

При цьому, рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт не обмежуватимуть.

Наразі, згідно з інформацією сервісу Google Maps, на мосту Патона ускладнень руху не зафіксовано.