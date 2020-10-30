Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.
Наразі на цих вулицях дозволена швидкість руху транспорту до 80 км/год.
“Із 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року”, – зазначається в повідомленні.
Це робиться для того, щоб “зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу”.
Комунальне підприємство “Центр організації дорожнього руху” демонтує знаки, що регулюють швидкість руху у весняно-літній період (про дозвіл швидкості 80 км/год).
Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада почне діяти на наступних ділянках:
• просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);
• вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
• Наддніпрянське шосе;
• Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
• Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
• вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
• просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
- У квітні минулого року на 7 вулицях Києва завершили установку дорожніх знаків “Обмеження максимальної швидкості 80 км/год”.
- З 00:00 1 червня 2020 року в Києві запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР).