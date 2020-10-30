У Києві з 1 листопада на 7 вулицях встановлюється обмеження швидкості транспорту до 50 км/год. Воно діятиме до 1 квітня.

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

Наразі на цих вулицях дозволена швидкість руху транспорту до 80 км/год.

“Із 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року”, – зазначається в повідомленні.

Це робиться для того, щоб “зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу”.

Комунальне підприємство “Центр організації дорожнього руху” демонтує знаки, що регулюють швидкість руху у весняно-літній період (про дозвіл швидкості 80 км/год).

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада почне діяти на наступних ділянках:

• просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

• вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

• Наддніпрянське шосе;

• Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

• Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

• вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

• просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).