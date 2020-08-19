Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації в Telegram.
Повідомляється, що вулицю Велика Васильківська перекрито біля будинку №85. В адміністрації відзначають, що на місці пожежі працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рух перекрито від костелу Святого Миколая до парку Марії Заньковецької.
В ДСНС повідомили, що в Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 в чотириповерховому житловому будинку у квартирі на 4 поверсі сталася пожежа з розповсюдженням на горище на площі близько 50 м кв.
Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 37 чол. о/с та 9 од. техніки ДСНС.
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