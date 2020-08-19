На столичному Печерську сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Рух перекрито на ділянці вулиці Велика Васильківська.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації в Telegram.

Повідомляється, що вулицю Велика Васильківська перекрито біля будинку №85. В адміністрації відзначають, що на місці пожежі працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рух перекрито від костелу Святого Миколая до парку Марії Заньковецької.

В ДСНС повідомили, що в Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 в чотириповерховому житловому будинку у квартирі на 4 поверсі сталася пожежа з розповсюдженням на горище на площі близько 50 м кв.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 37 чол. о/с та 9 од. техніки ДСНС.