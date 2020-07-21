У Києві на ринку "Мінський" вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26.

Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники.

В результаті вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили.

“Будьте уважними і обережними! Не варто нехтувати повідомленнями про замінування! Бо не всі вони, на жаль, виявляються хибними”, – зазначив Кличко.

У поліції додали, що рештки вибухових пристроїв вилучили на експертизу. На місці продовжують працювати правоохоронці та перевіряти прилеглу територію.