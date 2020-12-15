Про це повідомили у патрульній поліції Києва та Київській міській державній адміністрації.
Зазначається, що рух обмежено у напрямку станції метро “Дорогожичі”.
У КМДА додали, що причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці встановлюватимуть правоохоронні органи.
Наразі на місці події працюють представники дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд, фахівці КП “Київпастранс” та аварійна бригада КП “Київміськсвітло”.
Також повідомляється, що рух тролейбусів №22, 27, 30, 42 на цю мить організовано:
• №22 – до вул. Дегтярівської та Індустріального шляхопроводу;
• №27 – ст. м. “Почайна” – вул. Дегтярівська;
• №30 – через Повітрофлотський проспект (в обидва напрямки) – ст.м. “Лук’янівська”;
• №42 – до Індустріального шляхопроводу.
Зазначимо, що через падіння електроопор рух транспорту станом на 16:20 паралізовано в усі чотири сторони.
Мер столиці Віталій Кличко додав, що через інцидент замовник будівництва – КП “Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва” – звернувся із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і він. Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту.
- У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігалися масштабні затори.