У Києві на Шулявському мосту впали три стовпи лінії електроопори. Внаслідок інциденту рух перекрили та утворилися затори.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва та Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що рух обмежено у напрямку станції метро “Дорогожичі”.

У КМДА додали, що причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці встановлюватимуть правоохоронні органи.

Наразі на місці події працюють представники дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд, фахівці КП “Київпастранс” та аварійна бригада КП “Київміськсвітло”.

Також повідомляється, що рух тролейбусів №22, 27, 30, 42 на цю мить організовано:

• №22 – до вул. Дегтярівської та Індустріального шляхопроводу;

• №27 – ст. м. “Почайна” – вул. Дегтярівська;

• №30 – через Повітрофлотський проспект (в обидва напрямки) – ст.м. “Лук’янівська”;

• №42 – до Індустріального шляхопроводу.

Зазначимо, що через падіння електроопор рух транспорту станом на 16:20 паралізовано в усі чотири сторони.

Мер столиці Віталій Кличко додав, що через інцидент замовник будівництва – КП “Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва” – звернувся із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і він. Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту.