21-22 листопада 2020 р. на ВДНГ у Києві відбудеться фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія" з урахуванням всіх необхідних карантинних норм. Глядачі побачать унікальну виставу повітряних куль з України та Європи.

Подія такого формату відбудеться вперше в історії України. Формат проведення шоу-виставки під відкритим небом дуже популярний в країнах Європи, США, а також східної Азії.

Найбільшу виставкову локацію під відкритим небом Києва на ВДНГ заполонять величезні повітряні кулі, висота яких дорівнює 5-7 поверхам багатоквартирного будинку.

Гості зможуть побачити яскраву виставу в музичному супроводі, зробити приголомшливі фото, а також здійснити підйом на аеростаті на висоту близько 30 метрів. Вхід платний – від 75 грн.

Фестиваль теплових аеростатів організовує повітроплавне товариство “Монгольф’єр” та громадська спілка “Українське повітроплавне товариство”. Подія відбудеться з нагоди річниці запуску першої повітряної кулі в історії людства. 237 років тому брати Монгольф’є запустили свій винахід у Парижі. Відтоді почалася епоха повітроплавання, яке з кожним роком стає все більш популярним видом культурного відпочинку.

Фестиваль повітряних куль залежать від погоди та карантинних обмежень. Організатори просять стежити за оновленням інформації на сайті https://balloonfest.com.ua.