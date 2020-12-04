2 грудня кияни побачили денну виставу величезних аеростатів в музичному супроводі. Захід відбувся на найбільшій локації ВДНГ під відкритим небом.

Локацію прикрасили 10 аеростатів, висотою як п’ятиповерхівки. Учасники фестивалю мали змогу зробити неймовірні фото і піднятися на повітряній кулі на висоту близько 30 метрів.

Незважаючи на зимовий і будній день, сотні людей отримали яскраві емоції. Чоловіки робили своїм коханим пропозицію руки і серця, а діти потрапили у справжню казку.

Фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія” продовжиться 18 грудня. Глядачі побачать аеростати не тільки вдень, але і вечірнє світлове шоу.

Нагадаємо, що повітроплавання залежить від погодних умов. Повітряні кулі можуть працювати при швидкості вітру не більше 4 м/с. Організатори просять стежити за оновленням інформації на сайті фестивалю https://balloonfest.com.ua