У Києві зараз спостерігається найгірша по Україні ситуація щодо показника заповненості у лікарнях ліжок із киснем для хворих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він зазначив, що ситуація із епідемією коронавірусу в Україні “залишається достатньо напруженою”, а в деяких регіонах – “дуже напруженою”.

Так, у “червоній” зоні карантину зараз перебувають Київ та 10 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська.

Що стосується заповненості ліжок із киснем у лікарнях, то найгірша ситуація наразі в Києві. Також складна ситуація у Львівській, Миколаївській та Житомирській областях.

“У столиці Києві зайнято майже 84% ліжок із киснем – це найвищий показник по країні. Також напружена ситуація у Львівській області – більше 71%, у Житомирській області – більше 70% (майже 71%), у Миколаївській області – також 71,5% зайнятих ліжок із киснем. Це найвищий показник у країні щодо зайнятості ліжок”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 1:45)

Водночас мер Києва Віталій Кличко сьогодні на брифінгу поінформував, що в столиці коронавірус за минулу добу виявили в 1164 людей. Померли 46 хворих (25 жінок та 21 чоловік).

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 189 хворих на коронавірус, і це найбільша кількість за весь період епідемії.

Крім того, були госпіталізовані 546 хворих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Відтак, загалом у стаціонари столичних медзакладів за добу потрапили 735 людей.

“Кількість госпіталізованих пацієнтів збільшується. І в нас все більше хворих, які перебувають у важкому стані. Тих, хто потребує кисневої підтримки. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4532 хворих на коронавірус. Із них 40 дітей. 3116 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3708 людей. Під апаратами ШВЛ – 60 хворих”, – наголосив Кличко.

Він додав, що із такою динамікою поширення хвороби і кількістю госпіталізацій “ліжок у стаціонарах вже дуже скоро не вистачатиме”.

(На відео – з 13:10)