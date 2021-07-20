Про це повідомили у ГУ Нацполіції у місті Києві.

“Сьогодні до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також профільні служби. Окрім того, черговий ввів спеціальну поліцейську операцію”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що до приміщення банку увійшла невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші.

Працівники установи виконали її вимогу та викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.